ПАО "Акрон" внесли в перечень экономически значимых организаций

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ включило ПАО "Акрон" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующее распоряжение 20 января 2026 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Дополнить перечень экономически значимых организаций <…> позицией 21 следующего содержания: Публичное акционерное общество "Акрон", Новгородская область", - говорится в документе.

Федеральным органом исполнительной власти, который может обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации, указан Минпромторг.

Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в таких организациях допускает приостановление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении предприятия из списка ЭЗО.

ПАО "Акрон" входит в группу "Акрон", занимающуюся производством удобрений.