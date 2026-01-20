Стоимость биткойна и Ethereum снижается в пределах 5%

По состоянию на 18:38 мск курс на них составлял $90,670 тыс. и $3,036 тыс. соответственно, следует из данных площадки Binance

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 18:38 мск, курс биткойна снижался на 2,46% и находился на уровне $90,670 тыс. Курс Ethereum опускался на 5,62%, до $3,036 тыс.

По данным Coinmarketcap на 20 января, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,05 трлн. Из них $1,808 трлн (59,3%) приходится на биткойн, $365,84 млрд (12%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 141 тыс. трейдеров на сумму $582,25 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $523,22 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $59,08 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре ETH-USD стоимостью $6,8 млн.