DPA: пенсионный фонд Дании решил продать облигации США

Ситуация вокруг Гренландии не указывается в качестве причины такого решения

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на организацию.

AkademikerPension владеет американскими облигациями на сумму около $100 млн. При этом причиной продажи называется напряженная финансовая ситуация администрации США и якобы прямой связи между конфликтом вокруг Гренландии и решением избавиться от облигаций нет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.