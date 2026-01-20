В ЛНР участниками СЭЗ стали 79 компаний с инвестициями почти в 100 млрд рублей

Преобладающими отраслями стали строительство, обрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, сфера торговли и услуг, добыча полезных ископаемых и строительство дорог

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Порядка 79 компаний стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Луганской Народной Республики в 2025 году, планируемый объем инвестиций превышает 97 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"За 2025 год на территории республики участниками свободной экономической зоны стали 79 субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют 64 инвестиционных проекта", - говорится в сообщении.

Преобладающими отраслями стали строительство - 35 проектов, обрабатывающая промышленность - 17 проектов, пищевая промышленность - 16 проектов, 7 проектов в сфере торговли и услуг и 4 проекта в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве дорог.

"Общее количество рабочих мест, ожидаемых к созданию в ходе реализации проектов, составляет более 1 900", - добавили в ведомстве.