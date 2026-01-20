Дерипаска удивился стоимости аэропорта Домодедово на несостоявшихся торгах

Бизнесмен оценил его стоимость в 40 млрд рублей

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал стоимость столичного аэропорта Домодедово на несостоявшихся ранее торгах, удивившись его ценой.

"Аэропорт Домодедово. Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд??? Кто этот умник, стесняюсь спросить??? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится - наш Клондайк слегка подморозило за два последних года", - написал он в своем Telegram-канале.

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также некоторых связанных с ним компаний, был назначен на 20 января 2026 года в 15:00 мск. Заявки принимались с 13 до 19 января. Стартовая цена - 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей. Однако аукцион по продаже аэропорта Домодедово так и не состоялся, была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен до торгов.

В начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедова Дмитрий Ядров заявлял, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что открытый аукцион по приватизации аэропорта состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.