Сийярто: Венгрия и Словакия оспорят запрет ЕС на поставки нефти и газа из РФ

Страны подадут совместный иск в суд Евросоюза, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 января. /ТАСС/. Венгрия и Словакия совместно подадут иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза, которое добивается полного запрета на поставки энергоносителей из России, и уже подготовили для этого юридическое обоснование. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу М5.

Он отметил, что Венгрия достигла соглашения со Словакией и они вместе оспорят в суде план Еврокомиссии, согласно которому "закупка российского природного газа станет невозможной начиная с октября 2027 года". "Мы будем требовать срочного разбирательства и приостановления такого решения", - сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна будет "использовать все доступные юридические механизмы", чтобы не допустить вступления в силу запрета на закупку российских нефти и газа с конца 2027 года. По его словам, такой шаг стал бы нарушением законодательства Евросоюза.

Венгрия неоднократно требовала от руководства ЕС не ограничивать ее суверенитет в энергетической области. Правительство страны считает, что имеет право самостоятельно выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей.

Совет ЕС одобрил в октябре 2025 года поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Позже постпреды стран ЕС в Брюсселе ужесточили некоторые положения этого документа. При этом решение принималось не консенсусом, а большинством голосов, поскольку Еврокомиссия заявила, что оно относится не к политической, а к торговой сфере. Это позволило обойти вето Венгрии и Словакии. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти.