Сборы трех новогодних сказок составили более 10 млрд рублей в прокате

Речь идет о фильмах "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Общие сборы фильмов "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино" превысили отметку в 10 млрд рублей за три недели, подсчитал корреспондент ТАСС.

Три картины вышли в прокат 1 января. Первую строчку по сборам с большим отрывом заняла вторая часть "Чебурашки". По состоянию на 00:00 21 января картина заработала 5,471 млрд руб. Картину за три недели посмотрели более 10 млн человек. На втором месте - "Простоквашино". Он собрал 2,279 млрд рублей при 4,5 млн зрителей. На третьем месте закрепился "Буратино". Он заработал 2,251 млрд рублей. Фильм посмотрели 4,2 млн человек.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, суммарно три картины заработали 10,001 млрд рублей.

О фильмах

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.

Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину - Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином - Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.

В "Простоквашино" роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.