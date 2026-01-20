"Нафтогаз": Украина не вошла в топ-5 тем встречи глав энергокомпаний в Давосе

Киеву требуется гораздо больше финансовой поддержки Запада, чтобы удовлетворить энергетические потребности Украины, отметил председатель правления компании Сергей Корецкий

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Тема Украины не вошла в список основных вопросов повестки дня на ужине с участием руководителей мировых нефтегазовых компаний в Давосе 19 января. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на председателя правления украинской компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

"Я увидел, что сейчас Украина не стоит на первом или даже на пятом месте в повестке дня", - заявил Корецкий порталу. При этом, по его словам, Киеву требуется гораздо больше финансовой поддержки Запада, чтобы удовлетворить энергетические потребности страны.

По информации портала, среди участников встречи были большинство европейских и ближневосточных представителей крупных компаний, но ни одного представителя США.

Заседание Всемирного экономического форума под лозунгом "Дух диалога" проходит в Давосе 19-23 января. Ежегодно на полях форума проводятся встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах.