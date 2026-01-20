Реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в 2026 году

Ожидается, что в 2027 году рост составит 3,5%, указано в принятом правительством плане

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти РФ прогнозируют, что в 2026-2030 годах реальные доходы россиян будут расти примерно на 3-5% в год. Это следует из принятого правительством РФ плана, с которым ознакомился ТАСС.

Ожидается, что в 2026 году реальные денежные доходы увеличатся на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2027 году рост, по прогнозу, составит 3,5%. В 2028, 2029, 2030 годах предполагаемый рост доходов - 3,1% ежегодно.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в октябре 2025 года составила 99 707 рублей. В январе - октябре 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в годовом выражении, номинальные - на 14,4%. Данные за последние месяцы 2025 года пока не опубликованы.