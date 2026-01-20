Родригес: поступления от продажи нефти послужат укреплению экономики Венесуэлы
КАРАКАС, 21 января. /ТАСС/. Венесуэла получила первые $300 млн от продажи нефти, они будут использованы для укрепления экономики страны и защиты доходов трудящихся. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес при посещении коммуны Уго Салас.
"Первые $300 млн из $500 млн поступивших от продажи нефти будут использованы для укрепления венесуэльской экономики <...>, а также для защиты доходов и покупательной способности трудящихся", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Уполномоченный президент отметила, что для устранения негативного воздействия колебаний на внутреннем валютном рынке и консолидации рынка средства от продажи нефти будут задействованы через национальные банки и Центральный банк Венесуэлы.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. 6 января американский лидер заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Позднее Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.