ТАСС: не облагаемый налогом доход по вкладам в РФ составляет 210 тыс. рублей

Сумма рассчитана на основе того, что по итогам 2025 года максимальная ставка ЦБ была на уровне 21% годовых

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Не облагаемый налогом доход по банковским вкладам, накопительным счетам и процентам на остаток по карте в России по итогам 2025 года составляет 210 тыс. рублей, следует из расчетов ТАСС.

Так, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году. По итогам 2025 года максимальная ставка ЦБ РФ была на уровне 21% годовых, из этого следует, что максимальный не облагаемый НДФЛ доход по вкладам находится на уровне 210 тыс. рублей.

При превышении максимальной суммы не облагаемого дохода налог будет составлять 13% с суммы превышения, а при доходе больше 2,4 млн рублей в год - 15% с суммы превышения.

Доход по вкладам в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на момент выплаты процентов. Он облагается налогом независимо от размера ставки.

Руководитель продукта "Вклады" в сервисе "Сравни" Илья Васильков отметил, что процесс уплаты налога полностью автоматизирован. "Банки самостоятельно передают в Федеральную налоговую службу информацию о начисленных процентах за 2025 год. На основе этих данных ФНС рассчитает сумму налога и направит уведомление с указанием суммы к оплате", - рассказал ТАСС Васильков.

При этом эксперт обращает внимание на то, что уплатить налог необходимо в срок до 1 декабря 2026 года. "Важно отметить, что самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ по процентам от вкладов не нужно - налоговая служба производит все расчеты и далее информирует на основании сведений, полученных от банков", - подчеркнул эксперт.