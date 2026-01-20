МТС AdTech: маркетологи ожидают роста расходов на рекламу в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Большинство российских маркетологов (80%) прогнозируют рост расходов на рекламу в 2026 году, при этом почти половина из них (49%) планирует увеличить бюджеты на 5-20%. Таковы данные исследования компании МТС AdTech, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Рост расходов на рекламу в 2026 году прогнозируют 8 из 10 маркетологов. Почти половина участников опроса (49%) планируют увеличить бюджет от 5% до 20% по сравнению с 2025 годом или в ожидаемом диапазоне инфляции, еще практически треть (28%) - планируют более агрессивный рост маркетингового бюджета, более чем на 20%", - отмечается в материалах исследования.

Основными драйверами роста бюджетов респонденты назвали активное развитие бизнеса (45%), стремление опередить конкурентов (37%) и влияние инфляции (31%).

При этом рынок ожидает структурных изменений. 61% опрошенных специалистов ждут появления новых отечественных рекламных платформ в 2026 году. Возвращения или адаптации иностранных платформ ожидают 29%. Ключевыми факторами при распределении бюджетов маркетологи назвали наличие качественной аналитики и данных на платформе (31%), а также достижимость целевой аудитории (30%).

Наиболее склонны к увеличению затрат на рекламу до 20% представители малого бизнеса (49%). Более агрессивный рост бюджета (свыше 20%) чаще планируют маркетологи среднего (37%) и крупного (35%) бизнеса.

Опрос проводился в январе 2025 года среди 700 маркетологов на территории РФ. В выборку вошли представители компаний-рекламодателей (70%), сотрудники рекламных агентств (16%) и фрилансеры (14%).