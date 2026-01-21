Rusprofile: в России замедлилось развитие сферы общепита

Основными причинами такой ситуации стали санкции и геополитическая обстановка, объяснил эксперт Юрий Машенцев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Развитие сферы общественного питания в России замедлилось: за январь - ноябрь 2025 года в стране было открыто сопоставимое с 2024 годом количество заведений - более 39 тыс. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которым ознакомился ТАСС.

"Статистика регистраций новых компаний в сфере общественного питания в 2025 году показала схожие цифры с 2024 годом - динамика замедлилась. По данным Rusprofile, в 2025 году с января по ноябрь включительно в России зарегистрировали 39 688 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), занятых в общепите (из них действующие в настоящее время - 34 478). Цифра сравнима с 2024 годом. За аналогичный период предыдущего года в стране появилось 39 256 подобных бизнесов (из них действующие в настоящее время - 26 439)", - рассказали эксперты.

В компании привели статистику регистраций новых компаний в сфере общепита в РФ за последние 10 лет. В 2014 году в стране было открыто 22,1 тыс. таких заведений, в 2015 году - 29,2 тыс., в 2016 году - 31,9 тыс., в 2017 году - 34,7 тыс., в 2018 году - 38,9 тыс., в 2019 году - 40,5 тыс., в 2020 году - 32 тыс., в 2021 году - 39,9 тыс., в 2022 году - 37,1 тыс., в 2023 году - 41,6 тыс., в 2024 году - 42,8 тыс. "По статистике видно, что активность регистраций новых компаний общественного питания снизилась на 21% в период локдауна в 2020 году. Также отрицательная динамика (-7%) наблюдалась в 2022 году, однако затем сфера показала рост", - отметили в сервисе.

Первый партнер сети кофеен "Дринкит" в Москве Юрий Машенцев объяснил, что причинами замедления развития сферы общепита в РФ являются санкции и геополитическая обстановка, "которая разогнала инфляцию и рост цен, одновременно увеличив нагрузку на рынок труда".

"Если еще год назад это был рынок нанимателя, то в 2025 году дефицит кадров начал разворачиваться: безработица находится на историческом минимуме (2,2%). Это привело к росту затрат на персонал: зарплаты в отрасли за первое полугодие 2025 года выросли в среднем на 24%, создавая "кризис персонала". Общепиту пришлось адаптироваться в условиях высоких ставок, что замедлило программы развития", - подчеркнул он.

Кроме того, в стране снижается потребительская активность: россияне стали больше экономить на еде вне дома, что привело к падению оборота в регионах на 2-6%. По мнению эксперта, произошла поляризация рынка общепита. Потребители смещаются либо в бюджетный сегмент, где средний чек составляет около 515 рублей, либо в "люкс" с высокими ценами, в то время как средний сегмент сжимается.

Положительные тенденции

К положительным тенденциям на рынке общепита можно отнести рост операционной эффективности, который становится "ключевым фактором выживания", объяснил Машенцев. Предприятия вынуждены оптимизировать меню, искать локальных поставщиков и альтернативные ингредиенты, повышая производительность труда.

"Импортозамещение получило мощный импульс: 92% всех ресторанных франшиз на рынке сегодня - российские бренды. Это давление также создает новые концепции и решения, способствуя росту интереса к этнической и локальной русской кухне. Таким образом, текущие вызовы, с одной стороны, приводят к "чистке" рынка и консолидации вокруг крупных, более гибких игроков, а с другой стимулируют инновации и повышение общей устойчивости бизнеса", - считает эксперт.

Всего в настоящее время в российском общепите работают более 210 тыс. компаний. Большинство из них зарегистрированы в форме ИП - более 150 тыс. фирм (71%). Более 4 тыс. предприятий находятся в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации.

"Рынок общепита является одним из самых развитых в мире. Текущая санкционная ситуация будет ослабевать медленно, как и ставка ЦБ. Это означает, что давление в ближайшие годы сохранится, что в свою очередь приведет к еще большей "чистке" малоэффективных перед более гибкими игроками. Потому мы увидим много новых проектов и интересных решений, рынок ждет реконсолидация", - заключил Машенцев.