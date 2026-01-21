Эксперт Ляшок: пособие по безработице в феврале может достичь 15,8 тыс. рублей

В январе показатель составляет 15 044 рубля за первые три месяца выплаты и 5 880 рублей - за последующие три месяца, отметил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по безработице с 1 февраля 2026 года может составить 15,8 тыс. рублей за первые три месяца, а за следующие три - 6,2 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

"С 1 февраля этот показатель будет проиндексирован по уровню инфляции за прошлый год, которая, согласно данным Росстата, составила 5,6%. Хотя официальных значений нового максимального размера пособия еще нет, можно рассчитать, что они составят порядка 15 886 рублей за первые три месяца, 6 209 рублей - за следующие три месяца", - сказал Ляшок.

Он уточнил, что максимальный размер пособия по безработице в январе 2026 года составляет 15 044 рубля за первые три месяца выплаты и 5 880 рублей - за последующие три месяца.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год, сообщали ранее в пресс-службе Минтруда. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6%. Проект постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, пояснили в министерстве.