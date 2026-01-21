Spotify подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в РФ

Заявка на регистрацию в Роспатент поступила 19 января 2026 года из Швеции

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музыкальный сервис Spotify подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию одноименного товарного знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана 19 января 2026 года из Швеции. Товарный знак регистрируется по 4 классам (№09, 35, 41 и 42) международной классификации товаров и услуг, которые включают в том числе цифровые услуги, электронную аппаратуру для записи звука, услуги по продаже загружаемого цифрового контента и разработку технического и программного обеспечения

Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. После начала СВО компания заявила о прекращении предоставления бесплатных услуг в РФ.