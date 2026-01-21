Названо количество занятых в сфере госуправления в России

Оно составляет около 3,41 млн человек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число занятых в госуправлении в России составляет около 3,41 млн человек и будет снижаться к 2030 году. Это следует из материалов правительства РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

С 2021 по 2025 годы среднегодовая численность госслужащих и других работников, занятых в сфере государственного управления, сократилась с 3 млн 667 тыс. до 3 млн 410 тыс. Согласно планам, в последующие годы этот показатель продолжит снижаться и составит в 2030 году 3 млн 402 тыс. человек.

Как следует из документа, правительство России относит государственное управление к сферам, где в рамках перераспределения трудовых ресурсов требуется снижение занятости. Среди таковых также названы торговля, финансовая и страховая деятельность. В то же время к сферам, требующим притока трудовых ресурсов, относятся обрабатывающие производства, IT, образование, наука и техника.