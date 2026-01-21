Зеленский с женой по декларации владеют $595 тыс. наличными

У пары также на разных банках есть 059 441 гривна, $53 494 и €363 485

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его жена Елена, согласно декларации об имуществе, владеют $595 тыс. наличными, не считая средств на различных счетах на Украине и в Швейцарии. Это следует из соответствующего документа, с которым ознакомился ТАСС.

Помимо наличных более чем на $500 тыс., Зеленский и его жена владеют на счетах в различных банках 3 059 441 гривной ($70 723), $53 494 и €363 485 ($426 140). Из них €346 483 хранится в банке в Цюрихе. У них также есть наличные гривны (100 тыс. гривен, или $2 311) и евро (€2 тыс., или $2 340).

Таким образом, общая сумма только задекларированных средств, которыми владеют Зеленский с женой, превышает $1 млн. Помимо этого, Зеленские владеют брендовыми часами, в том числе Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, и ювелирными украшениями, а также двумя автомобилями - Land Rover и Mercedes-Benz.

Фактические, а не оформленные средства в распоряжении Зеленских могут быть значительно больше - Зеленская, согласно декларации, является конечным бенефициаром компаний Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage (зарегистрирована в Белизе) и San Tomasso S.R.L. (зарегистрирована в Италии). По информации украинских СМИ, эти компании в разное время могли владеть недвижимостью на Украине, в Италии и Грузии.

В декларации фиксируются сведения об имуществе за 2024 год, подана она была в 2025 году, декларация за 2025 год должна быть подана до 30 апреля 2026 года. Тем не менее эта декларация сохраняет актуальность, поскольку отчитывающиеся лица обязаны предоставлять сведения о существенных изменениях декларируемого имущества сразу же после соответствующих изменений. Как следует из соответствующих документов, с момента подачи декларации в 2025 году Зеленский приобрел облигации внутреннего займа министерства финансов Украины на сумму 4 277 929 гривен (около $100 тыс.).