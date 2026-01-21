Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 800

К 04:25 мск она достигла $4 823,7

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 800 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:06 мск, цена на драгметалл составляла $4 802 за тройскую унцию (+0,76%). К 04:11 мск стоимость золота выросла до $4 805,4 за тройскую унцию (+0,83%).

К 04:25 мск стоимость золота замедлила рост до $4 823,7 за тройскую унцию (+1,21%).