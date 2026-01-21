"Авито": зарплата вахтовиков-прессировщиков в 2025 году выросла на 50%

Средняя ежемесячная зарплата для представителей этой профессии составляет 315 520 рублей, указано в исследовании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми вахтовыми профессиями в 2025 году стали прессовщики с увеличением средней зарплаты на 50% до 315 520 рублей. На втором месте оказались машинисты, а тройку лидеров замыкают плавильщики. Об этом говорится в исследовании "Авито работа", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Лидером рейтинга стал прессовщик. Кандидаты могли рассчитывать в среднем на 315 520 рублей в месяц. Прессовщики занимаются обработкой материалов путем создания высокого давления на специальных прессах для придания заготовкам определенной формы, плотности или извлечения из них нужных компонентов", - говорится в материале.

Работа прессовщика требует высокой квалификации, внимательности и строгого соблюдения технологических процессов и правил безопасности. За год средний уровень оплаты труда на этих позициях вырос на 50%, уточняется в исследовании.

Эксперты составили средние значения зарплатных предложений на основе диапазонов, указанных работодателями в вакансиях. Необходимо учитывать, что фактическая сумма дохода может меняться в зависимости от продолжительности вахты (например, компании могут предлагать работу на 15, 30, 45, 60, 90 дней).

На втором месте по уровню зарплат оказались машинисты, управляющие строительной и промышленной техникой на крупных объектах. Средняя зарплата для этой категории составила 248 358 рублей в месяц, что на 52% выше, чем в 2025 году, поясняется в материале.

Замыкают тройку лидеров плавильщики, которым предлагали в среднем 244 223 рубля в месяц. Эти специалисты участвуют в металлургическом производстве и отвечают за процесс выплавки металлов. В течение года средние зарплатные предложения для плавильщиков увеличились на 47%, отмечается в исследовании.