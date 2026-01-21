Банк России выпустит монету с Золотой антилопой и другие памятные новинки

Среди них будут монеты, посвященные атомному ледокольному флоту и 250-летию Большого театра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк России в 2026 году пополнит линейку памятных монет из драгоценных металлов новыми выпусками. В их числе, монета "Золотая антилопа", а также монеты, посвященные 250-летию Большого театра и атомному ледокольному флоту России. Об этом сообщается в материалах регулятора, с которыми ознакомился ТАСС.

В серии "Российская (советская) мультипликация" представлена серебряная монета "Золотая антилопа" номиналом 3 рубля. Ее отчеканят из серебра 925-й пробы качеством "пруф" с цветным покрытием, тираж составит 7 тыс. штук.

Знаковым событием станут серебряные монеты, приуроченные к 250-летию Государственного академического Большого театра России. Памятная программа включает две позиции: серебряную монету номиналом 25 рублей, тиражом до 1,5 тыс. штук и золотую монету номиналом 100 рублей из золота 999-й пробы массой, тиражом 500 штук.

Также в 2026 году будут выпущены монеты, посвященные атомному ледоколу "Арктика": серебряная номиналом 3 рубля (тираж 3 тыс. штук) и золотая номиналом 200 рублей (тираж 500 штук). Все монеты будут отчеканены в качестве "пруф", что обеспечивает зеркальную поверхность поля и матовый рельеф изображения.