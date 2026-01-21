Эксперт Коломийцева: цены на новостройки в Сочи в 2026 году вырастут на 5-7%

Рост будет умеренным, как и по всей стране в целом, сообщила коммерческий директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development в Южном федеральном округе

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Цены на жилье на первичном рынке недвижимости Сочи в 2026 году вырастут на 5-7% в условиях снижения ключевой ставки Центробанка России, такое мнение в беседе с ТАСС выразила коммерческий директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development в Южном федеральном округе Тамара Коломийцева. Рост будет умеренным, как и по всей стране в целом, но при этом более спокойным, чем в предыдущие два года.

"В начале 2026 года цены на новостройки в Сочи, как и в целом по России, продолжат умеренный рост, причем основной тренд - позитивный, но более спокойный, чем в 2024-2025 годах, - сказала собеседница агентства. - В 2026 году "квадрат" будет дорожать примерно на 5-7 %, если ключевая ставка будет снижаться, стабилизируя ситуацию на ипотечном рынке региона".

При этом, отметила эксперт, цены на новостройки в Сочи в 2025 году находились среди самых высоких в России, особенно в сегментах "комфорт плюс" и элитной недвижимости, где "значительную премию" к стоимости добавляют курортные факторы - видовые характеристики, уровень сервиса, уникальность локации, инфраструктура и сезонный спрос. Однако, подчеркивает Коломийцева, при сравнении абсолютных рекордов стоимости квадратного метра Москва остается лидером, а Санкт-Петербург приближается к верхней части рейтинга.

"В 2025 году в Санкт-Петербурге был зафиксирован самый значительный прирост стоимости квадратного метра элитного жилья. За 9 месяцев прошлого года цена "квадрата" здесь выросла на 19%. При этом Москва и Сочи остаются существенно более дорогими премиальными рынками: в ряде проектов стоимость элитных квадратных метров может превышать 2 млн рублей, что формирует заметный разрыв в сравнении с Санкт-Петербургом", - пояснила собеседница агентства.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2025 году его посетили 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.