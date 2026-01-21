"Ведомости": кабмин направит 16,5 млрд рублей на борьбу с серым импортом

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить 16,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2026-2028 годах на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), предназначенной для сокращения объемов серого импорта. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту.

Средства предполагается распределить между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Федеральной таможенной службой (ФТС), которые определены оператором и контролирующим органом новой системы. Так, ФНС получит 9,7 млрд рублей, ФТС - 6,8 млрд рублей.

Как ожидается, запуск СПОТ обеспечит дополнительные поступления в бюджет за счет уплаты косвенных налогов. В 2026 году они могут составить до 50 млрд рублей, в 2027 году - около 100 млрд рублей, а начиная с 2028 года - до 150 млрд рублей ежегодно.

Согласно законопроекту, для ввоза товаров перевозчик должен будет предъявлять специальную электронную отметку, формируемую после регистрации импортером документа о предстоящей поставке и внесения обеспечительного платежа для гарантированной уплаты НДС.

На начальном этапе система будет применяться к товарам, ввозимым автомобильным транспортом. В дальнейшем правительство сможет распространить ее на другие виды перевозок.

Сообщается, что внедрение СПОТ планируется начать в тестовом режиме с 1 апреля 2026 года, а в полном объеме - с 1 июля 2026 года.