Повышение стоимости проезда на общественном транспорте призвали отменить

Как отметил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, тарифы нужно проиндексировать на уровне официальной инфляции за 2025 год

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает отменить повышение тарифов на общественный транспорт и проиндексировать цены на уровне официальной инфляции за 2025 год.

"Призываю в регионах повышение тарифов отменить и проиндексировать стоимость проезда на уровне официальной инфляции за 2025 год. "Справедливая Россия" будет следить за развитием ситуации и добиваться снижения цен", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что во многих регионах и городах РФ с нового года проезд подорожал на 20-30%. "Нет у наших граждан средств, чтобы платить немыслимые деньги за проезд. Им бы продуктов купить, да коммуналку оплатить", - добавил депутат.

По мнению депутата, с ценообразованием должна разобраться прокуратура. "Уверен: по итогам проверок выяснится, что резкое повышение тарифов ничем не обосновано, а дальше возникнут вопросы к чиновникам, которые допустили такое безобразие", - заключил Миронов.