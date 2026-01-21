ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Повышение стоимости проезда на общественном транспорте призвали отменить

Как отметил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, тарифы нужно проиндексировать на уровне официальной инфляции за 2025 год
Редакция сайта ТАСС
02:40
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает отменить повышение тарифов на общественный транспорт и проиндексировать цены на уровне официальной инфляции за 2025 год.

"Призываю в регионах повышение тарифов отменить и проиндексировать стоимость проезда на уровне официальной инфляции за 2025 год. "Справедливая Россия" будет следить за развитием ситуации и добиваться снижения цен", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что во многих регионах и городах РФ с нового года проезд подорожал на 20-30%. "Нет у наших граждан средств, чтобы платить немыслимые деньги за проезд. Им бы продуктов купить, да коммуналку оплатить", - добавил депутат.

По мнению депутата, с ценообразованием должна разобраться прокуратура. "Уверен: по итогам проверок выяснится, что резкое повышение тарифов ничем не обосновано, а дальше возникнут вопросы к чиновникам, которые допустили такое безобразие", - заключил Миронов. 

