"Известия": Минэнерго допустило возобновление поставок нефти и газа в ЕС

Для выхода на досанкционный объем поставок необходимо восстановление газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России допустило возможность возвращения к коммерческим поставкам отечественных энергоресурсов в страны Европейского союза по традиционным маршрутам при условии снятия санкций. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

"Существенное сокращение взаимодействия в сфере ТЭК, включая поставки нефти и газа, произошло с 2022 года по инициативе европейской стороны в результате введения санкционных ограничений. При их снятии и при наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат к коммерческим поставкам российских энергоресурсов по традиционным маршрутам возможен", - сообщили газете в ведомстве.

В Минэнерго подчеркнули, что для выхода на досанкционные объемы потребуется восстановление экспортной инфраструктуры, включая газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", поврежденные в результате диверсий.

Совет ЕС принял постановление о полном запрете транзита российского газа через территорию союза в третьи страны с 1 января 2026 года. При этом страны с долгосрочными контрактами смогут импортировать российские энергоресурсы до 2028 года. На стадии обсуждения находится аналогичный запрет на импорт российской нефти.