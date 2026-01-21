Anketolog.ru: 74% пользователей приложений используют ИИ в повседневной жизни

При этом 18% опрошенных делают это часто, 34% - время от времени

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 70% пользователей мобильных приложений используют ИИ в повседневной жизни. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Anketolog.ru, которое есть у ТАСС.

"74% используют ИИ в повседневной жизни. При этом 18% делают это часто, 34% - время от времени, 22% - редко", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных довольны взаимодействием с технологией. Согласно результатам исследования, пользователи ценят ИИ за экономию времени, удобство, новые идеи и креатив, а также качество и полноту ответов. Кроме того, каждый четвертый ценит конфиденциальность и возможность спросить у ИИ то, что неудобно спрашивать у людей. "При этом 42% сталкиваются с неточными ответами, 23% беспокоит нестабильный доступ к сервису, 22% - сложность настройки ИИ под свои задачи", - отмечают эксперты.

Основные риски использования ИИ в личных целях связывают с вероятностью утечки личных данных, неточными ответами, манипуляцией и потерей навыков самостоятельного решения задач. Кроме того, порядка 20% опрошенных ощущают эмоциональную связь с ИИ-помощниками. Среди же самых популярных задач, которые делегируют ИИ: переводы текстов, объяснение сложных тем, генерация изображений, а также написание и редактура личных текстов.

Ответы нейросети превосходят ожидания пользователей в психологической поддержке, составлении рационов, изучении иностранных языков, обучении "с нуля" новым навыкам и создании планов тренировок. Однако чаще всего пользователей разочаровывает генерация изображений. "Треть респондентов (34%) доверяют ИИ при обработке личных данных, в то время как 44% доверяют лишь частично. При этом 71% не готов сообщать ИИ персональные данные (паспорт, адрес, телефон), 54% - финансовую информацию, 52% - интимные и семейные подробности. Почти половина опрошенных следуют советам ИИ по важным личным вопросам: 7% - часто, 39% - время от времени, 24% - редко", - сказано в исследовании.

Сервис онлайн-опросов Anketolog.ru опросил 1 990 пользователей мобильных приложений.