CBS: пенсионный фонд Дании продаст облигации Минфина США к февралю

По информации телеканала, AkademikerPension связал это решение с "плохим финансовым положением правительства" Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует продать весь свой пакет гособлигаций Министерства финансов США общим объемом около $100 млн до конца января. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Активы будут конвертированы в доллары и краткосрочные долговые бумаги. В письменном комментарии телеканалу фонд объяснил это решение "плохим финансовым положением правительства США".

В мае 2025 года международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США с AAA до AA1 из-за госдолга и непредсказуемой политики администрации американского президента Дональда Трампа.