Эксперт Шадрин сообщил о вероятности объявления новых торгов по Домодедово

Потенциальным инвесторам могло не хватить времени для участия в аукционе, считает преподаватель департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. У потенциальных инвесторов было немного времени для оценки возможности и целесообразности приобретения аэропорта Домодедово. Кроме того, на сделку требовались регуляторные и корпоративные согласования, сообщил ТАСС приглашенный преподаватель департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Алексей Шадрин.

"Вероятнее всего, будут объявлены повторные торги, поскольку государство заинтересовано и в получении денег за такой актив, и в приобретении его профессиональным инвестором, который сможет эффективно управлять терминалом и иными компаниями холдинга. Другой вопрос - наличие потенциальных инвесторов, готовых купить столь недешевый лот, а также в достаточности информации в аукционной документации для принятия взвешенного инвестиционного решения", - сказал он.

"Торги были объявлены так, что на оценку возможности и целесообразности приобретения актива у потенциальных инвесторов было немного времени. Также на сделку требовались и регуляторные, и корпоративные согласования", - добавил Шадрин. В частности, для заключения сделки по аэропорту необходимо получить согласования Федеральной антимонопольной службы РФ, "поскольку в составе лота несколько юридических лиц, в том числе субъекты естественных монополий и стратегические компании".

А для потенциальных инвесторов, чей бенефициар имеет иностранное гражданство или ВНЖ необходимо также разрешение со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. "Подготовка документов для получения таких согласий и срок их рассмотрения значительный, зачастую превышающий несколько месяцев", - отметил юрист.

"Нельзя исключать, что единственный претендент на покупку актива не предоставил соответствующие согласования, поскольку не успел их получить. С этим и связан его недопуск к торгам", - добавил Шадрин. По его словам, логичным было бы ожидать, что при объявлении повторных торгов потенциальным участникам дадут больше времени на подачу заявок.

Как пояснил эксперт, согласно закону о приватизации, если на аукционе продать имущество не получилось, продажу имущества необходимо провести через процедуру публичного предложения. "В этом случае начальная цена торгов не будет дисконтирована, но будет установлена минимальная цена продажи имущества (цена отсечения). Продать лот за цену ниже цены отсечения нельзя", - добавил Шадрин, пояснив, что цена отсечения равна 50% начальной цены аукциона. Так, приватизировать аэропорт дешевле чем за 66 млрд руб. не получится, если публичное предложение состоится.

Об аукционе

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, был назначен на 20 января 2026 года в 15:00 мск. Заявки принимались с 13 до 19 января. Стартовая цена - 132,266 млрд руб., задаток - 26,45 млрд рублей.

Однако аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся, была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен до торгов.

В начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявлял, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что открытый аукцион по приватизации аэропорта состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.