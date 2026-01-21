"Ведомости": более 74 тыс. фишинговых ресурсов заблокировали в 2025 году

Всего за год Минцифры выявило более 217 тыс. противоправных сайтов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 217 тыс. противоправных интернет-ресурсов было выявлено в 2025 году, из которых свыше 74 тыс. признаны фишинговыми. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные системы Минцифры "Антифишинг".

В 2024 году выявлено 342 тыс. противоправных сайтов, в 2023 году - 355 тыс., из которых фишинговыми были более 86 тыс. и 40 тыс. соответственно.

Количество заблокированных Роскомнадзором фишинговых ресурсов в 2025 году превысило 100 тыс., что в 3,3 раза больше показателя предыдущего года, подсчитали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ФГУП "Главный радиочастотный центр", подведомственный РКН).