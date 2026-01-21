Предприятия судостроения Крыма загружены на 73,9%

Как отметили в Министерстве промышленности и торговли республики, портфель заказов на некоторых предприятиях сформирован до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Ряд предприятий судостроения в Республике Крым на сегодня загружены заказами на 73,9%, выполняются работы по ремонту судовых двигателей, выпуску корабельных систем управления, продукции с применением полимер-композитных материалов. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Крым.

"На сегодняшний день портфель заказов на некоторых предприятиях сформирован до 2030 года. Средняя загрузка промышленных предприятий Республики Крым составляет порядка 73,9%", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.

Отмечается, что предприятия судостроительной отрасли региона обладают высокотехнологичными производственными мощностями, квалифицированными специалистами и при наличии заказчика и соответствующего финансирования готовы производить разнообразную судостроительную продукцию гражданского и военного назначения.

Из числа таких предприятий три занимаются судостроением и судоремонтом: ООО "Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы", АО "Судостроительный завод "Море", ООО "Керченская морская верфь "Фрегат". АО "Феодосийский судомеханический завод" осуществляет ремонт судовых двигателей типа М500, АО "Завод "Фиолент" изготавливает корабельные системы управления, АО "КТБ "Судокомпозит" разрабатывает и изготавливает судостроительную продукцию с применением полимер-композитных материалов с заданными свойствами.

В 2024 году загрузка судостроительных заводов Крыма составляла 70%.