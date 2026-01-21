ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 850

На 06:11 мск его цена составляла $4 852,6 за унцию
03:20
обновлено 04:00
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 850 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:11 мск, цена на драгметалл составляла $4 852,6 за тройскую унцию (+1,82%). К 06:30 мск стоимость золота замедлила рост до $4 836,6 за тройскую унцию (+1,49%). 