В ГД рассказали, нужно ли платить налог за вступление в наследство в 2026 году

Как правило, это делать не нужно, исключение - выплаты наследникам за использование авторских прав и изобретений, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Получение имущества по наследству в 2026 году, как правило, не влечет за собой необходимости уплаты НДФЛ, но есть исключение - оно касается выплат наследникам за использование авторских прав и изобретений. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"В 2026 году в РФ сам факт получения наследства не облагается налогом: он отменен. Исключение касается выплат наследникам за использование авторских прав и изобретений: эти суммы облагаются НДФЛ", - отметил он. Расходы чаще всего связаны с оформлением наследственных прав у нотариуса: основной обязательный платеж - госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство, добавил депутат. "Для детей (включая усыновленных), супруга, родителей, полнородных братьев и сестер наследодателя она составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, максимум 100 000 рублей. Для остальных наследников - 0,6%, максимум 1 000 000 рублей. Базой служит стоимость на дату открытия наследства, для расчета можно представить кадастровую или рыночную оценку. Если представлены разные оценки, для пошлины берут наименьшую", - указал депутат.

Льготы по госпошлине перечислены в статье в соответствующей статье НК РФ, напомнил Гаврилов. "Частая ситуация - совместное проживание с наследодателем на день смерти и дальнейшее проживание в унаследованном жилом помещении: пошлина по этой недвижимости не взимается. Полное освобождение действует для несовершеннолетних наследников на дату открытия наследства, также для лиц под опекой из-за психического расстройства. Инвалиды I и II группы уплачивают 50% пошлины", - пояснил он.

После смерти собственника появляются имущественные налоги у наследника: налог на имущество физлиц и земельный налог по унаследованным объектам исчисляются со дня открытия наследства, регистрация права в ЕГРН роли не играет, подчеркнул депутат. "Транспортный налог обычно возникает со дня регистрации транспорта за наследником", - напомнил Гаврилов.

Если наследство продается, важен срок владения: для имущества, полученного по наследованию, минимальный срок для освобождения от НДФЛ - три года, указал парламентарий. "При продаже раньше этого срока налог уменьшают имущественным вычетом либо за счет подтвержденных расходов наследодателя на покупку. Декларация 3-НДФЛ подается при наличии облагаемого дохода от продажи. Для семей с двумя и более детьми действует освобождение при продаже жилья независимо от срока владения при одновременном выполнении условий статьи 217.1 НК РФ: покупка нового жилья в год продажи или до 30 апреля следующего года, новое жилье больше по площади или по кадастровой стоимости, кадастровая стоимость проданного жилья не выше 50 млн рублей", - рассказал Гаврилов.