"Атоммаш" в 2026 году поставит оборудование для АЭС в Египте и Турции

Предприятие также работает над длинноцикловыми проектами по изготовлению реакторов большой и малой мощности для российских станций, рассказали в пресс-службе завода

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в Волгодонске Ростовской области в 2026 году поставит оборудование для АЭС в Египте и Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Атоммаша".

"Основное направление филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в городе Волгодонск - оборудование первого класса безопасности для атомных станций. В работе длинноцикловые проекты по изготовлению реакторов большой и малой мощности для российских и зарубежных АЭС. В 2026 году у нас ожидаются зарубежные поставки реакторной установки для энергоблока № 2 АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и различная номенклатура для АЭС "Аккую" (Турция)", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что завод в 2026 году также продолжит изготавливать оборудование для АЭС малой мощности и малых плавучих станций.

Машиностроительный дивизион Росатома является поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения.