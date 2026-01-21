Задержки отдельных рейсов не исключили в аэропорту Цюриха из-за спецмероприятий

Их продолжительность может достигать 30 минут

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Задержки отдельных рейсов продолжительностью до получаса могут отмечаться днем в международном аэропорту Цюриха из-за проводимых здесь спецмероприятий в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил источник ТАСС.

"В период с 09:00 до 11:00 по всемирному времени (с 12:00 до 14:00 мск) возможны задержки с прибытием или нахождением самолетов в зоне ожидания продолжительностью до 30 минут в связи со спецмероприятиями на аэродроме, связанными со Всемирным экономическим форумом", - сказал собеседник агентства. По его словам, предупреждение доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства. "Экипажам самолетов рекомендуется учитывать данный фактор и скорректировать соответствующим образом расход топлива", - заметил собеседник ТАСС.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча проходит с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".