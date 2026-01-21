"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина за год подорожала на 3,58%

Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 347,16 рубля, сообщили в ассоциации

Редакция сайта ТАСС

© Роман Балаев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного человека в России в декабре 2025 года увеличилась на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян в декабре 2025 выросла на 3,58%. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 347,16 руб.", - говорится в сообщении.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке -18 376,9 рубля и в Камчатском крае - 12 696 рублей, дешевле всего - в Мордовии - 5 927,1 рубля и в Пензенской области - 6 191,4 рубля.

Также сообщается, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 703,4 рубля, в Санкт-Петербурге - 8 563,3 рубля. Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 7 829,4 рубля, в Ленинградской - 8 444,5 рубля, в Калининградской области - 8 819,9 рубля, в Татарстане - 6 431 рубль, в Омской области - 6 359 рублей, в Хабаровском крае - 9 930,6 рубля.

В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.