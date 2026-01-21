Эксперт Крылов: микробизнес чаще выбирает АУСН для оптимизации налоговой нагрузки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Микробизнес и индивидуальные предприниматели (ИП) все чаще выбирают режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) для оптимизации налоговой нагрузки. Об этом сообщил ТАСС эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов.

"Уже сейчас мы наблюдаем тенденцию, что многие ИП и микропредприятия, чей оборот находится в диапазоне между 20 млн и 60 млн рублей в год, выбирают АУСН с 8% от доходов или 20% по системе "доходы минус расходы". Для многих бизнесменов, но не для всех, это выгоднее, чем платить специальную ставку НДС 5% и общую 22% ", - сказал он.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения - это налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Эксперимент по ведению АУСН проводится с 2022 года.

По словам Крылова, применение данного налогового режима сводит на "нет" риски участия бизнеса в схемах по уклонению от налогов, и обеспечивает, по сути, стопроцентную собираемость. "Более того, в отличие от обычного УСН (упрощенной системы налогообложения - прим. ТАСС), на АУСН надо платить налоги каждый месяц, что обеспечит быстрое пополнение бюджета", - подчеркнул эксперт.

Крылов также отметил, что те, кто выбирает платить НДС на УСН, вынуждены направить больше сил и средств на ведение более сложной бухгалтерии, а также пересмотреть долгосрочные договоры и цены. Что в свою очередь, по мнению эксперта, у некоторых налогоплательщиков вызывает возникновение ошибок с исчислением и уплатой налогов.