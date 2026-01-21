"Росэл" создал первую российскую систему очистки больничных стоков

Оборудование гарантирует полную нейтрализацию вредных отходов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) создал и запустил в производство первую отечественную установку циклического обеззараживания стоков любого уровня биологической опасности для медучреждений и лабораторий, сообщили ТАСС в холдинге. Оборудование соответствует требованиям СанПиН и гарантирует полную нейтрализацию вредных отходов.

"Данная установка - первое отечественное оборудование подобного класса. Речь идет не просто об импортозамещении - наше решение превосходит зарубежные аналоги по надежности, удобству эксплуатации и точному соответствию нормативам российского СанПиН. Устройство гарантирует полную безопасность отходов, что позволяет свободно отводить их даже в городскую канализацию. Одновременно сам процесс сервисного обслуживания является полностью безопасным для оператора - емкости, трубопроводы и агрегаты системы не станут источником его заражения", - сказали в "Росэл".

Оборудование обеспечивает сбор, обеззараживание, охлаждение и сброс сточных вод в наружные сети канализации при работе с патогенными микроорганизмами любого уровня биологической опасности. Им будут оснащать лаборатории, больницы, ветклиники, животноводческие комплексы, а также производства вакцин и лекарственных препаратов.

"Обеззараживание стоков осуществляется насыщенным паром температурой 132°C. После обработки нагретые стоки передают тепло вновь поступающей порции отходов через систему теплообмена. Такое инженерно-техническое решение снижает энергозатраты и повышает энергоэффективность. Система работает в автоматическом режиме с возможностью гибкой настройки температуры и времени", - объяснили в холдинге.