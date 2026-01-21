Внуково: 100 единиц багажа не загрузили на рейс VF-275 из Стамбула в Москву

Авиакомпания доставит багаж отдельно, сообщили в аэропорту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около 100 единиц багажа не были загружены на рейс а/к AJet из Стамбула в Москву, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Уважаемые пассажиры рейса VF-275 Стамбул - Москва 21.01.2026, время прилета 01:12, авиакомпании AJet. К сожалению, 100 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Во Внуково добавили, что авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства.