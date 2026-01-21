Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,27%

К 07:10 мск он находился на отметке 2 744,95 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,27% и находился на уровне 2 745,42 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 744,95 пункта (+0,25%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.