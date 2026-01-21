Bloomberg: Россия заработала $216 млрд на росте цен на золото

Такая прибыль практически компенсирует потери от заморозки активов РФ на Западе, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Золотой запас России с начала спецоперации на Украине увеличился на $216 млрд за счет резкого подорожания этого драгметалла. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в материале, такая прибыль практически компенсирует потери от заморозки активов России на Западе.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины. При этом в ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украине за счет заблокированных активов РФ.

Как отмечает Bloomberg, за последние четыре года золото рекордно дорожало благодаря высокому спросу со стороны центральных банков, сохраняющимся опасениям по поводу инфляции, а также повышенным геополитическим рискам. Так, в 2025 году стоимость драгоценного металла выросла примерно на 65%, показав самый сильный годовой рост с 1979 года.