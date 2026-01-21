"Авито": россияне планируют накопить в среднем около 345 тыс. рублей в 2026 году

Увеличить накопления хотят 62% опрошенных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Опрошенные жители России рассчитывают накопить в среднем около 345 тыс. рублей в 2026 году. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов "Авито реклама" и "Авито подработка", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Большинство респондентов (62%) планируют увеличить свои накопления в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. О сокращении желаемой суммы накоплений сообщают лишь 12% респондентов, 27% не планируют менять свой подход и рассчитывают сберегать столько же, сколько и в 2025. <...> В среднем респонденты рассчитывают накопить около 345 тыс. рублей за год", - сказано в исследовании.

По данным опроса, большая часть опрошенных россиян (36%) ежемесячно готова откладывать до 5 тыс. рублей. От 5 001 до 10 000 рублей чаще сберегают 24% респондентов, от 10 001 до 20 000 рублей - 17%. От 20 001 до 35 000 рублей в месяц готовы откладывать 11%, от 35 001 до 60 000 рублей - 6%, еще 6% планируют направлять на накопления более 60 000 рублей в месяц. В среднем ежемесячная сумма накоплений составляет 15 083 рублей в месяц. В то же время размер ежемесячных накоплений различается в зависимости от города проживания. Так, жители Москвы в среднем готовы откладывать около 21 638 рублей в месяц, тогда как жители Санкт-Петербурга - 17 639 рублей.

Для большинства участников опроса (36%) целью накоплений в 2026 году является формирование финансовой подушки. На путешествия и отдых планируют копить 29%, на ремонт или обустройство жилья - 24%. На расходы для поддержки здоровья сберегают дополнительные средства 22% участников опроса. На покупку автомобиля или крупные расходы, связанные с авто, планируют откладывать 15%, столько же - на покупку недвижимости или первоначальный взнос. Накопления на технику и электронику упоминают 14% опрошенных, на инвестиции - 9%, на образование - 8%, на расходы на детей - 7%, а на открытие бизнеса - 5%, сказано в тексте.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.