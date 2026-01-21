Nikkei Asia: Toyota доведет долю вторсырья в машинах до 30% к 2030 году

Это связано с требованиями ЕС, пояснил портал

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Toyota намерен довести долю переработанных материалов в своих автомобилях минимум до 30% от общей массы машины, чтобы соответствовать экологическим требованиям Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

По его данным, это необходимо из-за того, что ЕС рассматривает поправки к законодательству об утилизации транспортных средств, которые будут требовать, чтобы определенная доля пластика в новых автомобилях была произведена из переработанного материала. Компания намерена использовать в производстве больше переработанной стали, алюминия и пластика, в том числе вторсырье от утилизации старых машин. Руководство рассматривает возможность использования такого сырья как в салоне новых автомобилей, так и в деталях кузова, и двигателя.

Портал отмечает, что сейчас доля переработанных материалов составляет 20-25% от общей массы автомобиля, произведенного компанией. Экологические требования ЕС в конечном итоге могут затронуть не только пластик, но и сталь, и алюминий. Toyota заранее готовится к новым правилам, и изменения в производстве могут затронуть всю цепь производства и поставок, в которой участвуют 60 тыс. компаний.

Согласно информации портала, другие японские автопроизводители делают похожие шаги. Компания Honda намерена к 2050 году производить авто полностью из переработанных или возобновляемых материалов. Компания Nissan к 2030 году планирует перейти на алюминиевые детали, сделанные из переработанного металла.