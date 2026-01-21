"Союзцемент" предложил расширить сферы применения цемента для поддержки спроса

В 2025 году среди основных вызовов для отрасли оказались: снижение темпов работы строительной сферы, рост объемов импорта, необходимость совершенствования механизмов госконтроля и надзора на фоне стабилизации доли его незаконного оборота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жилищное строительство в РФ обеспечивает порядка 70-80% от всего объема потребления цемента в стране, что является диспропорцией, поэтому важно развивать все сегменты потребления, в том числе дорожное строительство с применением цементобетонных технологий. Такое мнение высказали в "Союзцементе" в беседе с ТАСС.

"Жилищное строительство сегодня обеспечивает порядка 70-80% от всего объема потребления цемента в России, на остальные виды строительства приходится лишь 20-30%. Это диспропорция. Многолетний жилищный кризис в Китае демонстрирует деструктивные последствия такой ситуации: на фоне банкротства застройщиков китайские цементные заводы, оставшиеся без альтернативных каналов сбыта, сокращают объемы производства и закрываются. Важно развивать все сегменты потребления, в том числе инфраструктурное, промышленное, дорожное строительство с применением цементобетонных технологий", - отметили в "Союзцементе".

По словам собеседника ТАСС, в 2025 году среди основных вызовов для цементной отрасли оказались: снижение темпов работы строительной отрасли, рост объемов импорта, необходимость совершенствования механизмов госконтроля и надзора на фоне стабилизации доли его незаконного оборота, а также ужесточение регулирования логистики. Среди предложений для поддержания отрасли - решение проблемы сезонности через стимулирование круглогодичного строительства, для чего государственные стройки необходимо сделать круглогодичными, а также обеспечение применения технологии строительства дорог с цементобетонным покрытием, расширение потребления добавочных цементов в строительстве и другое.

Ранее в "Союзцемент" рассказали ТАСС, что, по предварительным данным, в 2025 году объем потребления цемента в РФ составил 60,7 млн тонн против 3,7 млн тонн в предшествующем году, импорта - 3,8 млн тонн, что на 2,7% больше показателей 2024 года (3,7 млн тонн) при объеме потребления 66,8 млн тонн в год. В 2026 году объем потребления цемента в России прогнозируется на уровне 55,2-63,7 млн тонн (от -5,6 до +1,2% к уровню 2025 года), говорится в материалах аналитической компании "СМ Про", подготовленных по инициативе "Союзцемента".

Ранее в пресс-службе АО "Цемрос" сообщали ТАСС, что производитель цемента приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, а также ограничил работу завода в Липецкой области. Решение объяснили снижением спроса на цемент, оно будет действовать до стабилизации рыночной ситуации. В холдинге добавили, что обеспечат бесперебойную поставку цемента для государственных и коммерческих объектов.