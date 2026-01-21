Минфин ожидает от Сбера дивиденды за 2025 год на уровне 50% чистой прибыли по МСФО

Рисков нет, подчеркнул заместитель министра финансов Владимир Колычев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает получить от Сбера дивиденды по итогам 2025 года на уровне 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил журналистам в кулуарах Госдумы.

"Ожидаем 50%, рисков нет. Набсовет и комитеты [банка], которые за это отвечают, пристально за этим следят. Внутри налажена довольно современная и достаточная система по контролю за всеми за этими рисками. Постоянно рассматриваем вопросы по рискам, поэтому так в целом все сбалансировано. 50% точно ожидаем", - сказал он.

Согласно дивидендной политике, банк выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе "Инвестиционный час" на радио РБК заявил, что компании с госучастием по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет РФ 1,1 трлн рублей дивидендов. По его словам, половина из этих средств придется на Сбер и ВТБ.