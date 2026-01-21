Минфин: делать долгосрочные выводы по недельным данным по инфляции преждевременно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Строить долгосрочные выводы на основании недельных данных по инфляции преждевременно из-за их волатильности. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Могу общий комментарий сказать, что недельные данные, они достаточно волатильны, там бывают разные "шумы". Особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого уже какие-то свои мысли высказывать, действия предпринимать", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос о том, не видит ли Минфин рисков по недостижению цели по инфляции ЦБ РФ в 4% после публикации недельных данных по росту потребительских цен Росстатом.

На уточняющий вопрос, не преждевременно ли строить далекоидущие выводы, он сказал: "Именно".

По данным Минэкономразвития, за период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26%. Годовая инфляция на 12 января зафиксирована на уровне 6,27%.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщал, что Банк России рассчитывает, что в 2026 году после пяти лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в 4%.