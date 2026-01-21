Минфин не считает, что у РФ есть обязательства по выплате "царских долгов"

Noble Capital RSD подал иск к России с требованием выплатить $225,8 млрд на основании якобы существующих обязательств страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена Российской империи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство финансов России не считает, что у страны есть обязательства по выплате "царских долгов". Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Правильно, да. Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более", - сказал он, подтвердив, что Минфин не считает, что Россия должна выплачивать "царские долги".

"Я так понимаю, это судебный процесс. У нас в России Генеральная прокуратура по всем внешним искам представляет ответчика. Честно говоря, просто о деталях не знаю, но если там начнется судебный процесс, конечно Россия будет участвовать", - констатировал замминистра.

