Эстония с 2022 года направила Украине военную помощь более чем на €800 млн

Пресс-секретарь Минобороны балтийской республики Инес Эдур заявила, что под расходами Сил обороны понимается, в частности, обучение примерно 1,5 тыс. украинских военных

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Власти Эстонии с 2022 года предоставили Украине военную помощь более чем на €800 млн. Об этом порталу национального гостелерадио ERR сообщила пресс-секретарь Минобороны балтийской республики Инес Эдур.

"С начала 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на €805 млн. Если включить сюда расходы Сил обороны [Эстонии], связанные с оказанием помощи Украине, то в общей сложности это €815 млн", - сказала представитель ведомства. По ее словам, под расходами Сил обороны понимается, в частности, обучение примерно 1,5 тыс. украинских военнослужащих.

В декабре 2025 года министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт заявил, что ведомство выделит €2 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.