Кузбасс впервые экспортировал рапсовое масло в Китай и пшеницу во Вьетнам

Экспортный потенциал региона растет, отметил губернатор Илья Середюк

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Кемеровская область впервые экспортировала муку в ОАЭ и Таиланд, рапсовое масло в Китай и пшеницу во Вьетнам. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк по итогам встречи с руководителем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александром Баевым.

"Экспортный потенциал Кузбасса растет: с 1 [млн] до 5 млн штук увеличены поставки куриных яиц в Монголию, 51 предприятие-хранитель имеет возможность отгружать зерно в Китай, впервые экспортированы 350 тонн рапсового масла в Китай и 1 191 тонна пшеницы во Вьетнам, мука кузбасского помола поставляется в 7 государств, включая новые рынки - ОАЭ и Таиланд", - написал Середюк.

По его словам, агропромышленный комплекс является одной из главных точек роста экономики Кемеровской области. Для усиления экспортных позиций Кузбасса необходимо следить за всеми параметрами безопасности. По словам Баева, внимание ведомства направлено на предприятия, ориентированные как на внутренний, так и на внешний рынки.

"Представляя результаты работы, Александр Баев дал положительную оценку деятельности предприятий и профильных ведомств Кузбасса в сельскохозяйственной сфере. В регионе идет увеличение поголовья сельхозживотных и крупного рогатого скота, собрано свыше 1,5 млн тонн зерна, активно вводятся в оборот неиспользуемые земли, оперативно работает ветеринарная служба Кузбасса. Он подчеркнул, что одна из главных задач текущего года - обеспечить в регионе полный учет сельскохозяйственных животных в системе "Хорриот", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме этого, на встрече обсудили принимаемые меры по противодействию оборота фальсифицированной продукции, по ликвидации несанкционированных свалок, изъятию неиспользуемых земельных участков и вводу их в сельскохозяйственный оборот.

В 2025 году аграрии Кемеровской области собрали свыше 1,5 млн тонн зерна, что почти на 35% выше, чем в 2024 году. Урожайность составила 29,3 центнера с гектара, в 2024 году было 21,6 центнера с гектара.