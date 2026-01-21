"Ъ": свыше 600 шоурумов китайских автомобилей закрылись в России в 2025 году

По данным газеты, доля точек продаж китайских брендов сократилась с 67% до 64%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество закрытых в России в 2025 году шоурумов автомобилей китайских брендов увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом. Всего за этот период закрылись 643 салона, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты "Газпромбанк автолизинга" и "АвтоБизнесРевю".

При этом в 2025 году открылись 459 салонов, что в три раза меньше, чем годом ранее, пишет газета. Доля точек продаж китайских брендов сократилась с 67% до 64%, а их общее число уменьшилось на 7%, до 2,6 тыс. салонов.

Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинга" Александр Корнев отметил изданию, что каждый четвертый салон был закрыт или переформатирован в другой бренд, предпочитая работать с новыми российскими марками вместо инвестиций в китайские.

В начале 2025 года часть дилеров столкнулась с убытками, в частности. в первой половине года, подчеркнул "Коммерсанту" директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, фокус дилеров китайских автомобилей в ушедшем году был направлен на распродажу "залежавшихся" автомобилей, а не на открытие новых точек продаж.