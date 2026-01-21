Handeslblatt: в Европе обеспокоены чрезмерной зависимостью от поставок газа США

По данным газеты, в 2025 году 92% всего импортированного в Германию СПГ поступили из Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Европа, особенно Германия, стала чрезмерно зависима от поставок американского сжиженного природного газа, регион стал уязвимым возможному давлению со стороны США, учитывая текущую конфронтацию по вопросу Гренландии. Об этом пишет газета Handeslblatt со ссылкой на совместное исследование трех европейских исследовательских институтов.

В 2025 году 92% всего импортированного в Германию СПГ поступили из США. Старший научный сотрудник берлинского исследовательского института Ecologic, выступившего инициатором исследования, Раффаэле Пирия отметила, что Евросоюз решил отказаться от российского газа и диверсифицировать источники энергоносителей, но в итоге в значительной мере полагается на поставки из одной страны - США. "Европе нужны четкое понимание и стратегия, которые бы отражали геополитические реалии", - цитирует газета исследовательницу.

Она пояснила, что в ЕС в ответ на такую критику говорят, что европейские импортеры покупают газ у отдельных частных компаний США, которые в своих действиях руководствуются исключительно рыночной логикой. "Исторически интервенции правительства США на газовый рынок с целью оказать давление на Европу казались немыслимыми. В сегодняшнем геополитическом контексте такое допущение сомнительно", - пояснила Пирия.

Опасения экспертов разделяют и политики. Зампред парламентской фракции социал-демократов Арманд Цорн согласился, что Германия "крайне уязвима" из-за сильной зависимости от импорта энергоносителей. "Поэтому мы должны в краткосрочной перспективе продолжать диверсификацию поставок и в переходную фазу [переориентирования энергосистемы на возобновляемые источники энергии] активнее использовать европейский потенциал [поставок энергоносителей]", - сказал Цорн. При этом он добавил, что не видит оснований для беспокойства относительно безопасности энергоснабжения в свете текущей конфронтации с США по Гренландии.