Рынок акций России растет в начале торгов

Курс юаня увеличивался до 11,17 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,28%, до 2 745,6 пункта, индекс РТС также прибавлял 0,28% - до 1 111,37 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 744,12 пункта (+0,22%), индекс РТС находился на отметке 1 110,78 пункта (+0,22%).

Курс юаня к рублю перешел к снижению. На открытии торговой сессии валюта росла на 1,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляла 11,168 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань перешел к снижению и находился на отметке в 11,13 рубля (-2,05 копейки).